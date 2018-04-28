Юнкер назвал Путина другом, а Европу - "лишь частью мира"

Нужно вернуться к диалогу с Россией. Это не региональная держава, а значимый участник, без которого просто невозможно решать многие вопросы, особенно те, которые касаются безопасности в Европе, заявил председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

Тем более сейчас, когда ЕС стремительно теряет свои позиции. Экономическая мощь снижается с 25% мирового валового национального дохода до 16-18%, приводит слова Юнкера агентство РИА Новости. Кроме того, у Евросоюза не все в порядке с демографией. Поэтому не стоит строить из себя "хозяев", а лучше чаще прислушиваться к остальному миру, призвал политик.

Также Юнкер назвал Владимира Путина своим другом, которого знает уже много лет, и посоветовал общаться с Россией на равных.