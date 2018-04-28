России предрекли потерю территорий через век

Норвежская писательница Эрика Фатланд считает, что Россия будет расширяться, пока не рухнет. Крах России она предсказала в своей новой книге "Граница", для созданий которой посетила 14 государств, граничащих с РФ, сообщает РИА Новости.

В течение 259 дней Фатланд побывала в Северной Корее, Китае, Азербайджане, Грузии, Литве и других странах. По словам писательницы, все соседи России, кроме Китая, относятся к ней, как к "старшему брату".

При этом Фатланд решила, что через 100 лет российская граница станет короче, поскольку все империи распадаются.