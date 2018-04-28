Британцы пишут посольству России о своем стыде за ложь Лондона
Британцам стыдно за Лондон в "деле Скрипалей". Об этом подданные Соединенного Королевства пишут в российский МИД и посольство России. Отрывки из писем опубликовало российское диппредставительство в Лондоне.
Извинения за действия правительства Терезы Мэй приносит один из авторов послания, сообщает РИА Новости. По его мнению, в ситуации с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Даунинг-стрит проявил излишнюю поспешность, не выяснив все обстоятельства происшествия.
"Я хочу выразить поддержку России и ее гражданам на фоне нынешнего кризиса, я не верю в то, что Россия должна нести ответственность за ту ложь, которая распространяется в международном сообществе", — отметил британец.
Разочарован действиями Лондона автор другого письма. Он удивлен тем, что Великобритания возложила всю вину на Россию, отказавшись при этом от предложений Москвы в проведении совместного расследования инцидента.
Good to start every morning with letters of support. pic.twitter.com/fvRs2puzF3— Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 28 апреля 2018 г.
"Я хочу сказать, что мне стыдно за то, как мое правительство и британские СМИ повели себя по отношению к вам и вашим гражданам", — заявил он.
В Лондоне заявили, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим газом, который разрабатывался по советской программе "Новичок". Великобритания назвала даже, что это агент А234. При этом Лондон не удосужился даже узнать, что ни в Советском Союзе, ни в России химоружия с названием "Новичок" не существовало. Кроме того, Москва еще в 2017 году отчиталась перед Организацией по запрету химоружия в уничтожении всех военных химических арсеналов.
Ни Лондон, ни Вашингтон свое химоружие уничтожать не спешат. А всего в восьми милях от Солсбери, где получили отравление Скрипали, находится военная химическая лаборатория "Портон-Даун". В британской прессе регулярно возникали разные версии использования яда – то газ, то гречка, то гель, то жидкость, но никаких доказательств в пользу хотя бы одной своей версии британская сторона не привела.
Между тем, были уничтожены животные Скрипалей – свинки и кот. Но погибли они не от яда. Свинки умерли от обезвоживания, а кот, якобы испытал такой сильнейший стресс, что его пришлось усыпить и сжечь в том же Портон-Дауне. После этого британские власти начали кампанию по реновации всех мест, где были в день отравления Скрипалей. Когда же швейцарская химическая лаборатория нашла в биопробах Скрипалей находящееся на вооружении стран НАТО отравляющее вещество BZ. В Лондоне не нашли ничего лучше, как заявить: да, специально добавили в образцы крови яд, чтобы убедиться в квалификации международных экспертов. Куда и какой еще яд добавили "британские ученые", остается только догадываться.
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