Британцы пишут посольству России о своем стыде за ложь Лондона

Британцам стыдно за Лондон в "деле Скрипалей". Об этом подданные Соединенного Королевства пишут в российский МИД и посольство России. Отрывки из писем опубликовало российское диппредставительство в Лондоне.

Извинения за действия правительства Терезы Мэй приносит один из авторов послания, сообщает РИА Новости. По его мнению, в ситуации с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Даунинг-стрит проявил излишнюю поспешность, не выяснив все обстоятельства происшествия.

"Я хочу выразить поддержку России и ее гражданам на фоне нынешнего кризиса, я не верю в то, что Россия должна нести ответственность за ту ложь, которая распространяется в международном сообществе", — отметил британец.

Разочарован действиями Лондона автор другого письма. Он удивлен тем, что Великобритания возложила всю вину на Россию, отказавшись при этом от предложений Москвы в проведении совместного расследования инцидента.

Good to start every morning with letters of support. pic.twitter.com/fvRs2puzF3