Тема:
Эксперименты со светом 11 минут назад
Новый терагерцевый лазер установил рекорд мощности
Недавно разработанный терагерцевый лазер стал самым мощным в своём диапазоне излучения. Более того, применённую технологию можно будет использовать для повышения мощности лазеров самых разных диапазонов. О достижении сообщает научная статья, опубликованная в журнале Nature Communications командой во главе с Шушилом Кумаром (Sushil Kumar) из Лихайского университета в США.
Напомним, что всякое электромагнитное излучение имеет свою частоту. Если она составляет несколько гигагерц или ещё меньше, перед нами радиоволны. СВЧ-излучение, используемое в микроволновках, имеет чуть большую частоту (собственно, потому и называется сверхвысокочастотным). А ещё чуть дальше по спектру лежит терагерцевое излучение, за которым начинается уже инфракрасный диапазон, а после него – видимый свет, ультрафиолет, рентгеновские и гамма-лучи.
Также нелишне упомянуть основной принцип работы лазера. Как известно, когда частица (в частности, электрон в атоме) переходит с высокого энергетического уровня на более низкий, излучается фотон, который и уносит "лишнюю" энергию.
В обычных условиях, чем выше энергетический уровень, тем меньше на нём частиц. Это можно представить себе как высокую гору, на которую непрерывно кто-то пытается взобраться, но чем выше, тем меньше альпинистов остаётся на маршруте, а до вершины доходят лишь самые стойкие.
Задача физика, конструирующего лазер, – сделать так, чтобы один из верхних уровней по каким-то причинам стал более населённым, чем нижний. Тогда скопившиеся на нём частицы будут готовы "по команде" все разом рухнуть вниз по энергетической лестнице, и испущенные ими фотоны сложатся в мощный импульс излучения.
В принципе, лазер можно создать для любого диапазона электромагнитных волн, хотя эта задача может быть сложной. Инфракрасные, оптические и ультрафиолетовые излучатели давно уже используются человеком. "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) ранее писали также о подобных установках в радиодиапазоне (мазерах) и рентгеновских лазерах.
Терагерцевые устройства пока находятся в стадии разработки. Потенциал у них велик. Подобные лазеры помогут в дистанционном химическом анализе, сканировании грузов (этот вид излучения легко проходит через картон и пластик), медицинских исследованиях. Однако прежде всего нужно создать достаточно мощный лазер. Хотя бы для того, чтобы компенсировать поглощение водяным паром, рассеянным в воздухе, на дистанции в несколько метров.
Команда Кумара добилась выходной мощности в 170 милливатт. Может показаться, что такой результат – не повод для гордости, но это рекорд для устройств данного типа.
Разработка исследователей представляет собой полупроводниковый лазер. Излучающей средой здесь служит кристалл полупроводника, а энергетические уровни связаны с его разрешёнными зонами.
Это стандартная технология, однако у авторов есть и ноу-хау. Слой полупроводника зажат между двумя слоями металла, верхним и нижним. Особое расположение отверстий в этих металлических слоях эффективно распределяет излучение по полупроводнику и заставляет его испускать всё новые фотоны. В этом и заключается секрет успеха. Говоря языком специалистов, эти слои металла с отверстиями представляют собой комбинированную брэгговскую решётку второго и четвёртого порядка, но довольно сложно объяснить эти слова, не вдаваясь в технические подробности.
Как уточняется в пресс-релизе исследования, авторы создали и испытали целую батарею миниатюрных излучателей. Каждый из них имеет длину около 1,5 миллиметра, ширину от 0,1 до 0,2 миллиметра и толщину 10 микрометров. Все вместе они и достигают нужной мощности.
Как отмечают авторы в аннотации к своей статье, использованный метод более эффективен, чем стандартные способы повысить интенсивность излучения. Кроме того, он может использоваться не только для терагерцевых устройств, но во многих других диапазонах.
Напомним, что ранее "Вести.Наука" писали об уникальном лазере, позволившем заглянуть в глубины атома. Также мы рассказывали об установках, установивших рекорды мощности в отдельном импульсе и в среднем по времени.
Ранее по теме
-
Российские учёные рассказали, как с помощью лазера сделать проводник из изолятора1 месяц назад
-
Первый непрерывный мазер сделал связь с другими мирами реальнее1 месяц назад
-
Рекордный аттосекундный лазер позволил заглянуть в самые глубины атома2 месяца назад
-
На пути к световому мечу: фотоны объединили, замедлили и обнаружили у них массу2 месяца назад
-
Российские физики повысили энергию света, отобрав у него фотоны4 месяца назад
-
Российские учёные создали камеру с разрешением в квадриллионные доли секунды10 месяцев назад
Сейчас
Погоня со стрельбой в Финляндии: водитель убит, полицейские ранены
Картина дня
-
Киеву предложили отфотошопить Крымский мост
- Лавров: Россия,Турция и Иран заинтересованы в целостности Сирии
- Премьер анонсировал обсуждение повышения пенсионного возраста
- Тушивший "Зимнюю вишню" спасатель написал письмо из СИЗО
- Вступил в силу штраф за остановку на "вафельнице"
Самое читаемое
-
Оценка пять и орден мужества: курсант посадил самолет без шасси и двигателя
- Откровения "снайперов Майдана" раскрыли шокирующие детали одесской трагедии
- Учительница умерла прямо на сцене во время школьного концерта. Видео
- После оправдательного приговора известному адвокату плеснули в лицо кислотой
- Как в "Войне миров": в Британии с неба рухнул странный предмет. Видео
Авто.Вести.Ru
-
Посчитали-прослезились: вся правда о стоимости ремонта дизельной "ГАЗели"
- Пьяных беглецов с места ДТП хотят сажать за решетку
- МЧС: хакеры - новая угроза для автовладельцев в России
- Китайцы представили автомобиль с голографической женщиной
- Новое поколение Lexus ES представлено официально
Экономика
-
Заседания Банка России: настали непростые времена
- Санкционная война с США: опять не готовы
- Родченков и Макларен отказались от прежних показаний
- Катар сумел выжить при блокаде
- ЦБ РФ станет оператором системы быстрых платежей
Недвижимость
-
Как организовать переезд и сколько это стоит
- Звезда "Папиных дочек" голодает из-за квартиры умершей матери
- 5 самых доступных столичных ЖК рядом с парками
- Сделать перепланировку: можно и нельзя
- В 30 новостройках Москвы квартиры не могут продать больше 5 лет
Вести.Медицина
-
Как активная сексуальная жизнь влияет на здоровье (спойлер: очень хорошо)
- Алкоголь убивает. Но насколько быстро?
- 5 неочевидных продуктов, которые мешают вам спать
- Еще 10 мифов о здоровье, которые могут вас удивить
- В этом сезоне клещи укусили уже 4 тысячи россиян
Вести в 20.00
-
ФСБ пресекла теракт в Москве
- В аэропортах Москвы ввели новые правила
- Знаменитому детскому доктору Леониду Рошалю - 85
Москва 24
-
Видео задержания планировавших теракты в Москве боевиков выложили в сеть
- Почему в столице женщины умирают после пластических операций
- Тренера лишили должности из-за подозрений в домогательствах
- Армен Джигарханян вышел из комы
- В больнице скончалась еще одна пострадавшая в результате шторма
Вести.Hi-tech
-
Как снимает тройная камера: фототест Huawei P20 Pro
- Найден способ красть данные с iPhone "по воздуху"
- Дэвид Л. Роджерс расскажет про цифровой маркетинг
- Google и сотовые операторы готовят преемника SMS
- Week&Tick: "пакетные" поездки на фестивали и матчи по всему миру
- Роскачество определило лучшие антивирусы
Вести-Москва
-
Музыкальный фестиваль и рыцарские бои: подробная афиша на все выходные
- В Москве открывается летняя круизная навигация
- Противопожарный режим в столице: куда податься любителям шашлыка
- За выезд на "вафельную" разметку начали штрафовать
- Житель Домодедова умер через час после возвращения из больницы
- Зеленые луга вместо свалок: опыт Швейцарии
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Региональная блокировка PUBG: за и против
- 5 маленьких ошибок, которые убили великие игры
- Спилберг и Канны идут войной на Netflix
- Уилл Смит был отправлен во «френдзону» на свидании с роботом
- HoneyBot - робот-ловушка для хакеров
Наука
-
Новый микроскоп снимает 3D-видео на клеточном уровне внутри живых тканей
- Новая версия мужской контрацепции замедляет сперматозоиды без гормональных "осечек"
- Обнаружен новый вид взрывающихся при опасности муравьёв
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- Вычислены главные голливудские провалы 2017 года
- Лучшие фильмы про любовь
- Уилла Смита унизил силиконовый робот
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
Ирина рассказала о предательстве Безрукова после смерти сына
- Вдова Евстигнеева родит молодому любовнику двойню
- Звезду российских сериалов выгоняют из элитной квартиры
- Бывший священник оставил на улице беременную жену и избил возлюбленную
Телеканал "Культура"
-
Умер культовый режиссер Милош Форман
- В Америке нашли картину Шагала, украденную 30 лет назад
- В NASA выпустили видеоролик, на котором можно в деталях рассмотреть поверхность Луны
- Андрей Звягинцев вошел в жюри Каннского кинофестиваля