Формула-1. Сироткин показал в Баку лучший результат в карьере, поул – у Феттеля

В Баку состоялась квалификация четвертого этапа чемпионата мира по автогонкам – Гран-при Азербайджана. По ее итогам немецкий пилот Ferrari Себастьян Феттель показал лучшее время (1.41,498) и, таким образом, завоевал поул-позицию.

Следом за ним расположились пилот Mercedes Льюис Хэмилтон (1.41,677) и его партнер по команде Валттери Боттас (1.41,837).

Отметим, что российский пилот Williams Сергей Сироткин впервые в своей карьере смог пройти во второй сегмент квалификации, обосновавшись на 12 строчке (1.43,886). И это несмотря на то, что на третьей сессии свободных заездов россиянин попал в аварию и разбил машину. После этого участие Сироткина в квалификации оставалось под вопросом. Однако механики команды смогли восстановить болид к предстоящей квалификации.