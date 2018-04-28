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28 апреля 201818:17 (обновлено в 19:07)

Правящая партия Армении отказалась от премьерского кресла

Анна Исакова/ТАСС

Правящая Республиканская партия Армении не выдвинет своего кандидата на пост премьер-министра страны. Об этом на брифинге заявил вице-спикер парламента, пресс-секретарь партии Эдуард Шармазанов. При этом он заверил, что РПА, "конечно, будет участвовать в парламентских выборах".

В свою очередь лидер оппозиции в Армении Никол Пашинян заявил на митинге своих сторонников в Иджеване, что готов встретиться со всеми депутатами правящей Республиканской партии Армении. "Мы заинтересованы в скорейшем решении проблемы, и если есть сложности, связанные с тем или иным форматом переговоров, мы готовы к прямым переговорам со всеми депутатами фракции Республиканской партии Армении, чтобы предложить наши решения, выслушать их мнения", — цитирует Пашиняна РИА Новости.

1 мая парламент Армении приступит к рассмотрению вопроса об избрании премьер-министра. 23 апреля под натиском протестов глава кабмина Серж Саргсян ушел в отставку.

Уже больше недели в Армении продолжаются народные акции протеста.

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