Федора Емельяненко накануне боя с Миром допросило ФБР

Российский боец Федор Емельяненко незадолго до своего поединка с Фрэнком Миром подвергся допросу со стороны представителей Федерального бюро расследований (ФБР). Это произошло в номере отеля Емельяненко, где он остановился на время подготовки и проведения боя.

Известно, что ФБР допрашивала российского бойца, как возможного свидетеля по делу главы компании Affliction Entertainment Майкла Коэна, сообщает "Спорт-экспресс" со ссылкой на The Telegraph. Именно его организация занималась подготовкой боя Емельяненко с Джошем Барнеттом, однако бойцы так и не встретились из-за обнаруженного в крови американского бойца допинга.