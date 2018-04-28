Британия не признает российские дипломы: кому от этого будет хуже
Великобритания заблокировала заключение соглашения с Россией о взаимном признании документов об образовании. Об этом сообщает пресс-служба российского посольства в Лондоне. Дипломаты связывают такую ситуацию с ухудшением отношений двух стран.
Некоторые эксперты отмечают: соглашение помогало упростить процесс поступления, например, в британскую магистратуру. С российским дипломом бакалавра нужно было лишь сдать вступительные экзамены. Теперь это сделать будет сложнее.
"Происходит достаточно длительная процедура согласования и признания сейчас. Но, тем не менее, наши студенты обучаются в Великобритании по нашему диплому бакалавра. Соглашение, о котором все говорят сейчас, подписание которого приостановлено, оно значительно бы облегчило эту процедуру, то есть сделало бы ее автоматической", — пояснила проректор по развитию образовательных программ и международной деятельности Финансового университета при правительстве РФ Екатерина Каменева.
Другие эксперты считают, что речь идет о приеме на работу. То есть тем, кто получил его здесь, но хочет работать в Великобритании, будет не так просто подтвердить свою квалификацию.
"Как правило, люди пользуются этой процедурой тогда, когда приезжают в Великобританию, и хочется работать по своей специальности. Для того, чтобы начать работать, нужно, чтобы диплом был там признан. Это процесс недружественный – блокировка заключения этого соглашения", — считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Любовь Глебова.
Сегодня порядка 66 тысяч россиян проживают в Великобритании. Точной статистики, сколько из них, имеющих отечественное образование, работают в туманном Альбионе – нет.
Тем более, многие из тех, кто уезжает, имеет 2 диплома. Сегодня порядка 80 наших вузов дает такую возможность. Совместные образовательные программы составляют в рамках межвузовских соглашений. Только в РУДН их — 58.
"Никаких изменений мы не ощутили, абсолютно, более того, у нас подписывается новое соглашение буквально в эти дни, новые переговоры с Лондонской школой экономики о продлении контракта по развитию нашей программы в образовательном научном плане", — отметил заместитель директора Международного института экономики и финансов Алексей Белянин.
В посольстве России в Великобритании считают, что британское частное образование теряет свою привлекательность для россиян. Причиной называют ухудшившиеся отношения между двумя странами.
Союз независимых школ Британии подсчитал: в 2015 году в частных британских учебных заведениях обучались почти 2800 человек из России. В этом году их число снизилось на 40%.
"Количество российских студентов, желающих учиться в Великобритании, не сильно изменилось. Изменилось количество тех, кто может себе это позволить — начиная с конца 2014 года, когда изменился курс. Фунт взлетел от 50 до 110. За последние 2 года ситуация выправилась. И, в принципе, количество студентов, приезжающих в британские школы, стабильное", — сообщила региональный директор Cambridge Education Group Екатерина Брызгалова.
Совсем недавно СМИ написали, что Россотрудничество предложило российским студентам, проходящим обучение за рубежом, вернуться в Россию и перевестись в отечественные вузы. Прежде всего, инициатива направлена на студентов, которые учатся в Великобритании. В Министерстве образования назвали эту информацию "непроверенной".
Отношения России и Великобритании ухудшились в марте 2018 года на фоне так называемого дела Скрипалей: отравление в Солсбери бывшего полковника ГРУ и его дочери. Вещество, которым отравили Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, как утверждает Лондон, было произведено в России. Великобритания обвинила Москву и в самом отравлении, не представив при этом никаких заслуживающих доверия доказательств.
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