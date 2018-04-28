"Наиболее враждебно настроенным гражданам Литвы" запретят въезд в Россию

Российский "стоп-лист" для наиболее одиозных литовских политиков остается открытым, напомнил МИД России. В него в любой момент могут быть внесены новые персоналии в случае продолжения провокационной линии Вильнюса.

Так российское внешнеполитическое ведомство отреагировало на принятие Вильнюсом аналога американского "закона Магнитского", сообщает РИА Новости. В литовский "список Магнитского" от департамента миграции Литвы попали 49 россиян. По нему въезд в Литву закрыт для главы Чечни Рамзана Кадырова, главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина, для четырех российских судей и зама руководителя Следкома при МВД Олега Логунова.

О том, что Москва воспримет "закон Магнитского" как недружественный акт ранее Вильнюс предупредил посол России в Литве Александр Удальцов.

Литовский закон принял 91 депутат сейма из 141 – все, кто был на заседании парламента, проголосовали единогласно. Закон вступит в силу с 1 января 2019 года. Ранее невъездными Кадырова и Бастрыкина сделала Латвия.

Российский МИД заявил об "откровенно русофобских действиях литовских законодателей" и пообещал реакцию на основе дипломатического "принципа взаимности". Литва в январе 2018 года закрыла въезд для 49 россиян, а в марте добавила к ним еще 21 гражданина Российской Федерации.