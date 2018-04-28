Керлингисты Комарова и Горячев завоевали серебро чемпионата мира

Российские керлингисты Мария Комарова и Даниил Горячев завоевали серебряные медали чемпионата мира в смешанных парах, который проходил в шведском Эстерсунде. В финальном поединке россияне уступили соперникам из Швейцарии Мишель Ягги и Свену Михелу со счетом 6:9.

Бронзовыми медалистами стали керлингисты из Канады, которые в утешительном поединке оказались сильнее сборной Южной Кореи – 8:3.

Примечательно, что для спортсменов из России это мировое первенство стало дебютным. На турнир они приехали вместо другой смешанной пары – Анастасии Брызгаловой и Александра Крушельницкого, который был отстранен от соревнований за обнаруженный в его крови допинг.

Всего в 11 поединках чемпионата мира Комарова и Горячев одержали восемь побед.