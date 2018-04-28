Арестована мать, убившая и сжегшая двух маленьких детей

В Нижнем Новгороде 26-летнюю женщину, которую обвиняют в убийстве двоих детей, отправили на два месяца под стражу. Свою вину она уже признала, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на областной следственный комитет.

Как выяснили правоохранительные органы, 25 апреля этого года молодая женщина задушила в машине двух своих детей: возраст дочери – 4 года, сына – 2 года. После этого она поехала за город, где планировала сжечь тела в лесу. Однако испугалась, что кто-то может ее увидеть, поэтому положила трупы обратно в багажник автомобиля и вернулась домой. На следующий день она отвезла детей в Семеновский район Нижегородской области, бросила их в пустующем здании и подожгла.

На допросе женщина пояснила: на преступление она пошла потому, что не могла содержать детей и обеспечивать им достойную жизнь. Однако следователи узнали, что убийца каждый месяц тратила на аренду автомобиля свыше 40 тысяч рублей и недавно решила отдохнуть за границей.