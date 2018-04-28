Винченцо Монтелла уволен с поста наставника "Севильи"

Итальянский специалист Винченцо Монтелла отправлен руководством "Севильи" в отставку. Сообщается, что руководители андалусийского клуба остались недовольны последними результатами команды и приняли решение расстаться с наставником.

"Клуб решил расторгнуть контракт с Монтеллой из-за серии неудачных результатов, — говорится в сообщении на официальном сайте "Севильи", которое приводит Чемпионат.Com. – Команда не побеждала с 13 марта, доведя тем самым неудачную серию до девяти игр. Монтелла в воскресенье, 29 апреля, публично попрощается с игроками и болельщиками".

Напомним, что 43-летний итальянец возглавил "Севилью" в конце декабря. При нем клуб за 28 поединков одержал 11 побед, семь игр свел к ничьей и еще в десяти потерпел поражение.

До конца текущего сезона командой будет руководить испанский специалист Хоакин Капаррос. Он уже имеет опыт работы в "Севилье" – с 2000 по 2005 год испанец возглавлял клуб из Андалусии, а в первый же год работы вывел его в Примеру – высший дивизион Испании, в котором команда выступает до сих пор.