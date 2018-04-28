Водителя Tesla лишили прав за езду на пассажирском кресле во время автопилота. Видео

39-летний житель британского города Сент-Олбанс Бэвиш Патель попался на том, что сидел на пассажирском сидении автомобиля Tesla, который ехал на автопилоте. Машина двигалась со скоростью 60 километров в час, мужчина никак не контролировал ее движение, сообщает Hertfordshire Mercury.

Полиция вызвала британца на допрос после того, как видео с безответственным поступком Пателя попало в Сеть.

Прокурор заявил, что водитель поставил под угрозу не только свою жизнь, но и безопасность окружающих. Патель раскаялся, признав свой поступок глупым.

Помимо лишения прав, британца приговорили к штрафу в размере 1,8 тысячи фунтов (150 тысяч рублей), а также 100 часам исправительных работ.

Ранее сообщалось, что производитель автомобилей Tesla Илон Маск выражал обеспокоенность столь стремительным развитием искусственного интеллекта.