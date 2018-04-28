Российский дзюдоист Игольников стал чемпионом Европы

Российский дзюдоист Михаил Игольников завоевал золотую медаль чемпионата Европы, который проходит в израильском Тель-Авиве. Россиянин добился победы в весовой категории до 90 килограммов.

В решающей схватке он оказался сильнее сербского соперника Неманьи Майдова. Бронзовыми призерами стали греческий спортсмен Теодорос Целидис и Николос Шеразадишвили из Испании.

Кроме того, в соревнованиях для дзюдоистов весовой категории свыше 100 килограммов россиянин Тамерлан Башаев стал обладателем серебряной медали. В финале он уступил чеху Лукашу Крпалеку.