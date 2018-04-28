Ил сел в Жуковском с невыпущенным шасси

Самолет Ил-38 успешно сел в подмосковном Жуковском с невыпущенным передним шасси. На месте инцидента находятся пожарные, но возгорания не было, передает РИА Новости со ссылкой на представителей "Ильюшина".

Как сообщалось ранее, самолет принадлежит индийским военным, на борту находились опытные пилоты. Пострадавших нет.

Дальний противолодочный самолет Ил-38 создан на базе 18-й модели для поиска и уничтожения субмарин противника, а также разведки и спасательных операций.