Китай собирается радикально изменить климат планеты

Власти Китая анонсировали проведение крупнейшего в мире эксперимента по созданию искусственного дождя. В рамках проекта "Тяньхэ" ("Небесная река") в горах Тибетского нагорья установят десятки тысяч камер, которые будут выпускать в атмосферу дождеобразующий реагент на основе серебра, сообщает Science Alert.

Ученые планируют увеличить количество осадков в регионе до 10 миллиардов кубометров в год. Задача, мягко говоря, не из простых – исследователи собираются вызвать дожди над территорией в 1,6 миллиона квадратных километров.

Основная цель авторов "Тяньхэ" – сделать так, чтобы годовой объем воды, которая будет выпадать в виде осадков, был эквивалентен 7 процентам объема питьевой воды, потребляемой в Китае в год.

Система, над которой сейчас работают китайские инженеры, предназначена для "засева" облаков.

Дождеобразующую систему уже успешно испытали в Тибете, Синьцзяне и других горных районах. Там были установлены около 500 камер.