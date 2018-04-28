На бельгийской АЭС "Дул" нашли утечку в системе охлаждения реактора

На бельгийской атомной электростанции "Дул", что в регионе Фландрия, найдена течь в резервной системе охлаждения одного из реакторов. Воды вытекло немного, поэтому система безопасности не отключила реактор. Опасности нет, заявил представитель компании Engie-Electrabel, которая владеет АЭС.

Как пишет агентство РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, первый реактор станции остановили 23 апреля как раз для профилактики системы охлаждения. Теперь его запустят не раньше 1 октября.

Это не первая проблема с атомной электростанцией "Дул". В январе 2017 года на АЭС произошел выброс пара. Он, правда, оказался нерадиоактивным, но один из сотрудников получил ожоги, а автоматика остановила реактор.

В мае того же года на АЭС снова остановился реактор. Владельцы не стали объяснять, почему это произошло. Сослались только на некий технический инцидент.

А в середине июля бельгийские СМИ сообщили, что на корпусе третьего реактора обнаружены 250 трещин. При этом специалисты не могли дать ответ, как эти повреждения будут прогрессировать в будущем и чем они опасны.