Второй за день пожар вспыхнул в центре Баку. Вновь горит Trump Tower. Это недостроенное здание в 33 этажа высотой 130 метров.

Первый пожар был потушен за 3 часа, напоминает РИА Новости. Так долго заняла борьба с огнем из-за дефицита воды.

Сейчас на месте происшествия вновь работают пожарные местного МЧС.

Здание в форме паруса в Баку оказалось недостроенным из-за того, что Trump Organization в декабре 2016 года прекратила лицензионные соглашения по проектам в ряде стран. Знает ли о пожарах в Баку 28 апреля президент США Дональд Трамп, имя которого носит многоэтажный небоскреб, неизвестно.