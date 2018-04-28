В Киеве взорвалась машина с военным журналистом Виталием Куксой

В Киеве взорвалась машина с 45-летним военным журналистом Виталием Куксой. Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ТСН.ua, у него в руках сдетонировала граната. По предварительным данным, причиной случившегося стала семейная ссора.

За рулем авто находился 24-летний Андрей Сероштан, он ранен. Оба были безработными. Ранее Кукса был связистом в Донбассе и возглавлял Управления по связям с общественностью и СМИ в Госспецсвязи.