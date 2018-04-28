Новости Спорт

Все видео этой рубрики
28 апреля 201820:48

Казанский "Зенит" стал чемпионом России по волейболу

Роман Кручинин/ТАСС

Определился чемпион России по волейболу среди мужских команд. Им стал казанский "Зенит" обыгравший в Санкт-Петербурге местных одноклубников в трех партиях. Счет в финальной серии стал 3:0, и казанский "Зенит" в четвертый раз подряд выиграл чемпионский титул.

Казанский "Зенит" прибыл в Санкт-Петербург, выиграв два домашних матча. В третьей встрече преимущество гостей обозначилось довольно быстро. Гости выиграли первую партию 25:21.

"Зенит" из Санкт-Петербурга сделал попытку переломить ход встречи, но не удалось. Вторая партия также принесла успех казанцам 25:22. С таким же счетом завершилась и третья партия.

Казанский "Зенит" выиграл финальную серию у "Зенита" из Санкт-Петербурга 3:0 и в четвертый раз подряд стал чемпионом страны. Всего на счету казанцев 10 чемпионских титулов.

Сейчас

20:49

На берегу Тигра поймали одного из игиловских главарей

20:44

В Киеве взорвалась машина с военным журналистом Виталием Куксой

20:28

"Парус" Трампа вспыхнул во второй раз за день

20:17

На бельгийской АЭС "Дул" нашли утечку в системе охлаждения реактора

20:08

Ил сел в Жуковском с невыпущенным шасси

19:14

Ил-38 готовится сесть под Москвой с невыпущенным шасси

19:02

В Германии сошли с рельсов локомотив и два вагона поезда

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Ил сел в Жуковском с невыпущенным шасси

Ил сел в Жуковском с невыпущенным шасси

49 минут назад
Керлингисты Комарова и Горячев завоевали серебро чемпионата мира

Керлингисты Комарова и Горячев завоевали серебро чемпионата мира

2 часа назад
15-летнюю Дарью Гумен боялись даже чемпионки

15-летнюю Дарью Гумен боялись даже чемпионки

3 часа назад
Депутаты предложили приравнять свою зарплату к средней по России

Депутаты предложили приравнять свою зарплату к средней по России

4 часа назад
Крымский мост: опубликованы видео испытания подсветки и прохода военных кораблей

Крымский мост: опубликованы видео испытания подсветки и прохода военных кораблей

1 час назад
Премьер анонсировал обсуждение повышения пенсионного возраста

Премьер анонсировал обсуждение повышения пенсионного возраста

5 часов назад
В Воронеже умер брошенный всеми в психлечебнице брат Раисы Горбачевой

В Воронеже умер брошенный всеми в психлечебнице брат Раисы Горбачевой

5 часов назад
Нужна помощь: Полину Гриняеву спасет срочная операция на позвоночнике

Нужна помощь: Полину Гриняеву спасет срочная операция на позвоночнике

26.04.2018 13:12
России предрекли потерю территорий через век

России предрекли потерю территорий через век

3 часа назад
Британия не признает российские дипломы: кому от этого будет хуже

Британия не признает российские дипломы: кому от этого будет хуже

2 часа назад
Ваню Зубанова спасет трансплантация почки

Ваню Зубанова спасет трансплантация почки

27.04.2018 15:43
Полные залы, миллионные сборы: "Тренер" покоряет зрителя

Полные залы, миллионные сборы: "Тренер" покоряет зрителя

26.04.2018 16:10
На Мосфильме начались съемки финала конкурса "Синяя птица - Последний богатырь"

На Мосфильме начались съемки финала конкурса "Синяя птица - Последний богатырь"

27.04.2018 15:08
59
Рубль в мае 2018 года: будем ли маяться из-за новых санкций?

Рубль в мае 2018 года: будем ли маяться из-за новых санкций?

27.04.2018 16:57
Арестована мать, убившая и сжегшая двух маленьких детей

Арестована мать, убившая и сжегшая двух маленьких детей

47 минут назад
Китай собирается радикально изменить климат планеты

Китай собирается радикально изменить климат планеты

50 минут назад
Эрдоган пообещал победить оппозиционеров

Эрдоган пообещал победить оппозиционеров

52 минуты назад
Российский дзюдоист Игольников стал чемпионом Европы

Российский дзюдоист Игольников стал чемпионом Европы

1 час назад
В Германии сошли с рельсов локомотив и два вагона поезда

В Германии сошли с рельсов локомотив и два вагона поезда

1 час назад
Сооснователь Google рассказал об опасностях искусственного интеллекта

Сооснователь Google рассказал об опасностях искусственного интеллекта

1 час назад
"Наиболее враждебно настроенным гражданам Литвы" запретят въезд в Россию

"Наиболее враждебно настроенным гражданам Литвы" запретят въезд в Россию

2 часа назад
Мужчину порубило ножами на фанерном заводе в Татарстане

Мужчину порубило ножами на фанерном заводе в Татарстане

2 часа назад
Госдеп не подтвердил слухи о встрече Трампа и Кима в России

Госдеп не подтвердил слухи о встрече Трампа и Кима в России

2 часа назад
Правящая партия Армении отказалась от премьерского кресла

Правящая партия Армении отказалась от премьерского кресла

2 часа назад
Погоня со стрельбой в Финляндии: водитель убит, полицейские ранены

Погоня со стрельбой в Финляндии: водитель убит, полицейские ранены

2 часа назад
Британцы пишут посольству России о своем стыде за ложь Лондона

Британцы пишут посольству России о своем стыде за ложь Лондона

3 часа назад
Нарушения во ФСИН: ряд начальников отстранены, платежи приостановлены

Нарушения во ФСИН: ряд начальников отстранены, платежи приостановлены

3 часа назад
Федора Емельяненко накануне боя с Миром допросило ФБР

Федора Емельяненко накануне боя с Миром допросило ФБР

3 часа назад
Ипотечная ставка опустилась до очередного минимума

Ипотечная ставка опустилась до очередного минимума

3 часа назад
"Шквал" спустят на воду 5 мая

"Шквал" спустят на воду 5 мая

3 часа назад
США хотят "украсть" корейское перемирие

США хотят "украсть" корейское перемирие

3 часа назад
Юнкер назвал Путина другом, а Европу - "лишь частью мира"

Юнкер назвал Путина другом, а Европу - "лишь частью мира"

4 часа назад
Россиян хотят пускать в Турцию по внутренним паспортам

Россиян хотят пускать в Турцию по внутренним паспортам

4 часа назад
РКН разблокировал три подсети иностранных провайдеров

РКН разблокировал три подсети иностранных провайдеров

5 часов назад
Как превратить однушку в удобное жилье для современной самостоятельной девушки

Как превратить однушку в удобное жилье для современной самостоятельной девушки

6 часов назад
В России вступил в силу "вафельный" штраф

В России вступил в силу "вафельный" штраф

6 часов назад
Исследования выявили лучшего голосового ассистента

Исследования выявили лучшего голосового ассистента

7 часов назад
Дипломаты занялись задержанием в Египте 9 детей и 8 взрослых из России

Дипломаты занялись задержанием в Египте 9 детей и 8 взрослых из России

7 часов назад
Санкт-Петербург и Москву "зальют" джазом

Санкт-Петербург и Москву "зальют" джазом

8 часов назад
Лучшие девушки автосалона в Пекине-2018

Лучшие девушки автосалона в Пекине-2018

8 часов назад
Посчитали-прослезились: вся правда о стоимости ремонта дизельной "ГАЗели"

Посчитали-прослезились: вся правда о стоимости ремонта дизельной "ГАЗели"

23 часа назад
Зубной протез, который сам дезинфицирует дёсны, напечатали на 3D-принтере

Зубной протез, который сам дезинфицирует дёсны, напечатали на 3D-принтере

6 часов назад
Праздничная неделя с телеканалом "Россия"

Праздничная неделя с телеканалом "Россия"

9 часов назад
Новый Tomb Raider уже подозревают в садизме по отношению к Ларе Крофт

Новый Tomb Raider уже подозревают в садизме по отношению к Ларе Крофт

9 часов назад
Художник раскритиковал Disney за плохую реставрацию классических мультфильмов

Художник раскритиковал Disney за плохую реставрацию классических мультфильмов

10 часов назад
Вести.net: "Яндекс" и Сбербанк создадут "русский Amazon"

Вести.net: "Яндекс" и Сбербанк создадут "русский Amazon"

10 часов назад
Манифест методологии: в Москве открылась "Генеральная репетиция"

Манифест методологии: в Москве открылась "Генеральная репетиция"

22 часа назад
Национальный филармонический оркестр исполнит шедевры Бедржиха Сметаны

Национальный филармонический оркестр исполнит шедевры Бедржиха Сметаны

25.04.2018 22:20