Присматриваемся к афишам: 2019-й объявлен Годом театра
Владимир Путин подписал указ о проведении в 2019-м Года театра. Что это значит для актеров, режиссеров и сценаристов? Правительству поручено сформировать оргкомитет и подготовить план мероприятий. Инициативу предложил на встрече с президентом председатель Союза театральных деятелей России Александр Калягин.
На эту встречу Александр Калягин пришел не с пустыми руками. С собой принес документ: основные подходы к формированию Года театра. "Я, конечно же, бесконечно благодарен вам за внимание к решению проблем театрального дела, — сказал председатель Союза театральных деятелей России, художественный руководитель московского театра Et Cetera Александр Калягин. — И, конечно, одно из проявлений такого внимания: мне бы очень хотелось, мы все время лоббируем, чтобы 2019 год стал Годом театра. Проблем, действительно, много. И если бы был объявлен Год театра, я вот тут подготовил возможные способы решения этих проблем".
Объявление 2019-го Годом театра, разумеется, — отнюдь не формальность. Это, прежде всего, импульс к развитию целой отрасли. Громкие премьеры, новые фестивали, встречи со зрителем. И шанс определиться с вектором движения — сразу на 10 лет вперед. Все предложения Александр Калягин сегодня передал президенту. Уточнив, правда, что список может быть дополнен.
"Александр Александрович, хорошо, договорились. Знаю, что вы эту идею вынашиваете давно, — говорит президент Путин. — Мы с вами говорили на этот счет. Давайте так и сделаем. 2019 год объявим в России Годом театра. И посмотрим. Проработать нужно, конечно, ваши предложения о формировании программы этого года".
"В этой бумаге – практически все решения. Другое дело, можно добавить. Но это было бы здорово, — отвечает Александр Калягин. — Вы не представляете, как театральная общественность будет счастлива, как театр будет счастлив. Это, действительно, очень важно".
Это подарок не только тем, кто в силу профессии служит Мельпомене. Но еще и каждому, кто любит театр. Ведь для зрителей 2019-й — точно так же, как было это с другими тематическими годами, например, литературы или кино, обещает немало сюрпризов.
"Пусть все зрители побывают хотя бы один раз в году в театре, поставим перед собой такую цель, — предлагает народный артист России Евгений Князев, ректор Театрального института имени Щукина. — Мы обязательно в институте введем такую рубрику для детей, потому что детей нужно воспитывать театром, им нужно рассказать, что такое театр. Я рад, что это произошло!".
Впрочем, грядущий Год театра — это еще и возможность решить накопившиеся в отрасли проблемы. И на встрече с президентом Александр Калягин озвучил основные болевые точки отрасли. Капитальный ремонт зданий, повышение зарплат актеров — особенно в регионах, улучшение технической базы — вот лишь некоторые из них.
"Конечно, самая главная проблема и очень важная проблема, вы понимаете прекрасно, что это, конечно, проблема финансирования, — считает генеральный директор Большого театра Владимир Урин. — Конечно, проблема финансирования! И эта проблема для меня, например, она звучит так: сделать так, чтобы все театры России имели одинаковый подход к принципам финансирования. Точно так же, как и театры Москвы, Санкт-Петербурга и так далее, потому что мы, конечно, живем в гораздо более тепличных условиях, если говорить серьезно и честно, чем многие театры России".
На решение этой проблемы, как и на помощь театрам, в целом, уже нацелены сразу несколько государственных программ. Одна из них, например, обеспечивает финансирование детских театров. Другая — помогает коллективам в малых городах России, которые сегодня могут рассчитывать не только на местные бюджеты, но и на дополнительные федеральные средства. Так что объявление Года театра — очень важный, а главное, последовательный шаг на пути государственной поддержки культуры. Уже к 1 июня правительство должно создать организационный комитет, чтобы в дальнейшем утвердить план конкретных мероприятий на весь 2019-й. Указ о проведении в Российской Федерации Года театра сегодня — 28 апреля 2018 года — подписан президентом.
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