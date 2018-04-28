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Конфликт между Кореями 41 минута назад

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28 апреля 201821:54 Дарья Козлова

Мир до конца года: лидеры двух Корей испили соединяющий души коктейль

КНДР опубликовала полный текст декларации о мире, процветании и воссоединении с Южной Кореей. Документ приняли лидеры двух стран по итогам исторического саммита. Пхеньян и Сеул договорились прекратить все враждебные действия до конца 2018 года и подписать мирный договор.

Мир, дружба, коктейль под названием "души, соединяющиеся вместе" и, конечно, нэнмён. Что это такое — теперь знают все.

"На ужин мы вам привезли нашу знаменитую холодную лапшу нэнмён, — порадовал своего южнокорейского коллегу глава Северной Кореи Ким Чен Ын. — Надеюсь, что мы с президентом со спокойной душой ее будем есть. Издалека лапшу везли. Хотя, уже нельзя говорить издалека. В общем надеюсь, что вам понравится!"

Южнокорейцам понравилось. И президенту, и всему Сеулу. Жители Столицы выстроились в очереди в рестораны, где подают нэнмён. Впрочем, найти именно нэнмён по-пхеньянски оказалось не так просто.

- У вас есть что-то похожее на лапшу по-пхеньянски?

- Есть ханпхум нэнмён.

- А она сильно отличается?

- Я не знаю, я никогда не пробовала лапшу по-пхеньянски.

Это, конечно, ожидаемо: еще в утром в пятницу, 27 апреля, Пхеньян был врагом. И блюдо под названием "лапша по-пхеньянски" в Сеуле вряд ли купили. Но есть аналоги.

— Похоже, это то заведение, где ее подают...

Людей в разгар дня не так много, в меню несколько видов лапши, главное — разобраться, какую заказать.

Может ли мода на северокорейское распространиться? Пришли в парикмахерскую. Но нет, стрижку под Ким Чен Ына там пока никто не просил.

Что точно будет пользоваться спросом — это туристические поездки на Север. Вот только на чем ехать?

Платформа Имджингак, около километра до демилитаризованной зоны. Здесь можно ходить по шпалам и сидеть на рельсах. Стрелки не переводят, светофоров нет. Ветка закрыта с конца пятидесятых годов прошлого века.

Стоящий здесь локомотив прошел одним из последних по той железной дороге, которая когда-то соединяла Север и Юг. Состав был взорван, сошел с рельсов. На локомотиве следы от более чем тысячи пуль.

Те времена хорошо помнит Чон Сон Чхун. Он родился в городе Пхаджу, сейчас это буферная зона. Дома он не был 65 лет.

"До войны здесь ходили поезда. Мы ездили друг к другу в гости, из Сеула в Пхеньян и дальше на север в Синыйджу. Туда и обратно. Здесь была жизнь!" – вспоминает он.

Надежда на то, что сообщение между странами восстановят, появилась после первой за 11 лет встречи лидеров Севера и Юга. Есть проект соединения железных дорог двух стран.

"Из Сеула в Пхеньян, в Синыйджу, потом Москва и даже Франция. До Парижа поезда будут ходить. А эта разделительная зона исчезнет!" – выражает надежду Чон Сон Чхун.

Тех, кто ждет открытия КНДР, на Юге действительно много. Чон Су Сик родился на Севере. В день саммита он с супругой приходит к границе.

"Я переехал сюда уже после начала войны, — рассказывает он. — И все эти годы мечтал, может, правда, когда-нибудь мы сможем объединиться".

- Вы помните, как там было на Севере?

"Конечно помню! Помню там такой большой мост был. И мы ходили через реку по этому мосту. Помню, как стоял посередине и смотрел на город", — предается он воспоминаниям.

Совместные поездки и регулярные встречи разделенных семей — еще один пункт в совместной декларации Севера и Юга. Правда, с каждым годом тех, кому действительно есть с кем встречаться, становится все меньше.

- У вас остались родственники на Севере?

- Нет, все умерли уже, я думаю. Моя семья переехала, когда мне было 5 лет. Вряд ли кто-то еще остался в живых. Я не знаю.

- Раньше уже были встречи разделенных семей. Вы не участвовали?

- Я нет. Старший брат хотел, но не успел. Очень уж много тогда было желающих, он не дождался. Умер 10 лет назад.

Молодое поколение, что такое Север не знает, никто там не был. И даже, как выяснилось, до 27 апреля многие никогда не слышали голос Ким Чен Ына.

"Я даже представить не мог, что он будет говорить! Улыбается, шутит!", — удивляется молодой человек в черном свитере.

- Раньше все время слышала только о его жестокости, а он теперь оказался не таким страшным, как рассказывали! – удивляется девушка.

- Ким Чен Ына вчера видели?

- Ким Чен Ына? – переспрашивают дети. — Президента Севера? Видел по телевизору!

- И как он вам?

- Он по-корейски говорил! – удивляется ребенок. — Хорошо так говорил! И большой он!

Ким Чен Ын сказал то, чего так ждали корейцы. Полуострову пообещали мир, безопасность, денуклеаризацию и даже объединение. Но будут ли крепче объятия лидеров, когда придет время выполнить каждый пункт подписанной декларации.

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