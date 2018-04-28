Тульский "Арсенал" был сильнее "Анжи"

Двадцать восьмой тур российской премьер-лиги начался в Туле. Местный "Арсенал" принимал махачкалинский "Анжи" и победил 2:1. Благодаря этому выигрышу туляки укрепились на шестом месте.

Главный тренер "Арсенала" Миодраг Божович выпустил в стартовом составе двух бывших нападающих "Зенита" Артема Дзюбу и Луку Джорджевича. Преимущество хозяев обозначилось с первых минут, а уже на 16 туляки вышли вперед. После розыгрыша углового мяч достался Кантемиру Берхамову, который и нанес точный удар.

Махачкалинцы отыгрались через шесть минут. Оборона "Арсенала" ошиблась при создании искусственного положения вне игры – задержался Стфира Сунзу, и Арсен Хубулов переигл вратаря Михаила Левашова – 1:1.

"Арсенал" продолжал искать счастья у ворот "Анжи", гости отвечали острыми выпадами. В начале второго тайма только реакция Левашова дважды уберегла хозяев от второго гола. Но все же подопечные Божовича взяли три очка. В середине второго тайма хозяева снова успешно разыграли угловой. Точку в комбинации поставил Стофира Сунзу. Этот гол принес "Арсеналу" победу2:1. У туляков стало 39 очков, и они занимают шестое место. У "Анжи" 24 очка и 14 место. Махачкалинцам не удастся избежать переходных матчей. Кроме того клубу из Дагестана угрожает прямой вылет.