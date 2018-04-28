"Локомотив" хочет пригласить Балотелли

Итальянский нападающий Марио Балотелли может продолжить карьеру в российской премьер-лиге. В услугах 27-летнего нападающего заинтересован московский "Локомотив".

Согласно информации Чемпионат.com "Локомотив" провел переговоры с агентом футболиста Мино Райолой. "Железнодорожники" готовы платить итальянцу 4 миллиона евро в год. Итальянская сторона пока не приняла решения, и переговоры будут продолжены.

Два последних сезона Марио Балотелли провел во французской "Ницце", гдо был одним лидеров. Но контракт Марио скоро истечет, а продлевать свой договор с "Ниццей" он не будет. Футболист попрощался с болельщиками клуба еще до завершения чемпионата Франции.