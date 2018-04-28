Второй за день пожар в здании Trump Tower в центре Баку потушен

Пожар, который вечером вновь вспыхнул в здании Trump Tower в Баку, потушен. Об этом сообщил с места событий корреспондент РИА Новости.

Ранее в субботу, 28 апреля, очевидцы сообщали СМИ о пожаре в здании Trump Tower в центре Баку. Здание имеет высоту 130 метров и состоит из 33 наземных этажей. Как сообщили представители пресс-службы МЧС, пожар потушили через три часа. Причины ЧП будут обнародованы позднее. Вечером в здании Trump Tower вспыхнул более сильный пожар.

В настоящее время пожарные расчеты остаются на месте происшествия. Также там дежурят наряды правоохранителей. Пока не известна причина второго за день пожара.

В декабре 2016 года американские средства массовой информации сообщили, что компания Дональда Трампа (Trump Organization) прекратила лицензионные соглашения по проектам в ряде стран. Например, в Азербайджане строительство здания Trump Tower в форме паруса практически завершилось, но оно так и не было открыто.