Сборные Италии и Великобритании пробились в элиту мирового хоккея

В Будапеште завершился чемпионат мира по хоккею в дивизионе А1, по итогам которого определились две сборные, пробившиеся в высший дивизион. Это команды Италии и Великобритании.

Первое место заняла сборная Великобритании, которая возвращается в элитный дивизион впервые с 1962 года. Британцы становились чемпионами мира в 1936 году, завоевывали серебро в 1937 и 1938, и бронзу в 1935.

После годичного отсутствия возвразается в компанию сильнейших сборная Италии. Итальянцы заняли второе место. Покидает дивизион А1 сборная Польши. Ее заменит сборная Литвы, выигравшая соревнования в группе В. В составе литовской сборной играл олимпийский чемпион 1992 года 45-летний защитник Дарюс Каспаратайтис.