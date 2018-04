Скончался режиссер фильмов "Вокруг света за 80 дней" и "Бегство Логана"

Британский режиссер Майкл Андерсон, наиболее известный по работе над фильмами "Вокруг света за 80 дней", "Молодая Екатерина" и "Бегство Логана", скончался 25 апреля в Ванкувере. Андерсону было 98 лет. О кончине режиссера сообщил интернет-портал The Wrapco, ссылаясь на представителей режиссера.

Как уточняется, Андерсон скончался от болезни сердца у себя дома. Других подробностей произошедшего не приводится, передает РИА Новости.

Известность Майклу Андерсону принесла кинолента "Вокруг света за 80 дней" (Around the World in 80 Days, 1956), получившая пять "Оскаров". Также Андерсон стал режиссером первой экранизации романа-антиутопии Джорджа Оруэлла "1984" (1956 год). Среди работ Андерсона – фантастический фильм "Бегство Логана" (Logan's Run, 1976), ТВ-экранизация "Марсианских хроник" Рэя Брэдбери (The Martian Chronicles, 1980) и картина "Молодая Екатерина" (Young Catherine, 1990) о судьбе Екатерины II.