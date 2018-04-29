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29 апреля 201801:03

Кубок Стэнли. "Тампа" начала серию с "Бостоном" домашним поражением

nhl.com

За океаном начала серия 1/4 финала Кубка Стэнли между "Тампа-Бэй Лайнтинг" и "Бостон Брюинз". В первом матче "молнии" проиграли дома с результатом 2:6.

Первая шайба влетела в ворота Андрея Василевского, когда его команда – "Тампа-Бэй" играла в меньшинстве. Отличился Рик Нэш. Эта шайба осталась единственной в первом периоде. Вскоре после перерыва Патрик Бержерон развил успех – 0:2 Хозяева сократили отставание в счете, потом пропустили третью шайбу. Михаил Сергачев свел преимущество "Бостона" к минимуму. При счете 2:3 команды ушли на второй перерыв.

Но третья 20-минутка осталась за "Брюинз", забросившими три безответных шайбы. Одна из них побывала в воротах, когда их покинул Василевский. Всего Андрей отбил 18 бросков из 23. В итоге победа "Бостона" 6:2, который теперь ведет в серии 1:0.

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