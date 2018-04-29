ЛНР заявляет об угрозе взрыва аммиакохранилища на территории, подконтрольной Киеву

Представители министерства природных ресурсов и экологической безопасности ЛНР предупреждают об угрозе взрыва в связи с повреждением линии электропередачи на аммиакохранилище одного из крупнейших производителей минеральных удобрений на Украине.

Как уточняется, 27 апреля из-за повреждений кабельных линий электропередачи было обесточено аммиакохранилище ЧАО "Азот" (находящееся под контролем Киева) и прекращен процесс его охлаждения, что может вызвать взрыв на территории предприятия.

В аммиакохранилище хранится под давлением 15 тысяч тонн в год сжиженного аммиака. Также на предприятии находятся склады хлора, едкого натра, минеральных удобрений, азотной и серной кислот, железнодорожные цистерны с сырьем и готовой продукцией.

В случае взрыва или пожара на предприятии последствия непредсказуемы, передает РИА Новости. Возможна разгерметизация хранилища аммиака и распространение облака аммиака на десятки километров в регионе. По данным министерства, при аварийной ситуации на предприятии зона возможного химического заражения за четыре часа достигнет 20 километров, за восемь часов – 35 километров. Количество людей, попадающих в зону заражения, за четыре часа составит 287 тысяч человек, за восемь часов – 296 тысяч человек.

В Луганской народной республике заявляют, что СМИ Украины замалчивают возникшую угрозу, а власти не предпринимают необходимых мер по предотвращению возникших рисков.

В апреле 2014 года Украина начала военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. По последней информации ООН, в ходе конфликта погибли более 10 тысяч человек.