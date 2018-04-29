Австралия планирует выделить $500 млн для спасения Большого барьерного рифа

Правительство Австралии планирует выделить 500 миллионов долларов для защиты Большого барьерного рифа от последствий изменения климата и загрязнения. Такая информация появилась в издании Sydney Morning Herald.

Как уточняется, сумма инвестирования в защиту рифа, являющегося объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, будет отражена в бюджете страны в мае текущего года. О выделении 500 тысяч долларов будет объявлено в воскресенье, 29 апреля.

Планируется выделить средства в том числе и на изменение методов ведения сельского хозяйства, чтобы улучшить качество воды, на исследования по восстановлению рифа, а также на борьбу с морскими звездами Терновый венец, которые поедают кораллы. Правительство будет заниматься решением этих задач совместно с фондом Great Barrier Reef Foundation.

Премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл назвал риф национальным достоянием приносящим 6,4 миллиарда долларов ежегодно и 64 тысячи рабочих мест.

За последние 30 лет Большой барьерный риф потерял почти половину кораллов из-за их обесцвечивания и загрязнения, передает РИА Новости.