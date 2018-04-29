Трамп: США не играют в игры с КНДР

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что США не играют в игры с Корейской Народно-Демократической Республикой, и встреча с лидером этой страны Ким Чен Ыном должна состояться через три-четыре недели.

Как сказал американский лидер, выступая на митинге в Мичигане, в настоящее время в Северной Корее происходит много хороших вещей. "Мы не играем в игры", — подчеркнул Трамп.

Еще три-четыре месяца назад критики Трампа говорили, что действия Соединенных Штатов по отношению к Северной Корее могут привести к ядерной войне. "Нет, с помощью силы мы избежим ее", — добавил президент США.

Также американский лидер заявил, что его встреча с Ким Чен Ыном должна состояться через три-четыре недели, передает РИА Новости.