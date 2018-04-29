Клаудио Раньери может покинуть "Нант"

Клаудио Раньери заявил о своем возможном уходе из французского "Нанта". Ранее президент клуба Вальдемар Кита подверг критике работу итальянского специалиста.

В субботу "Нант" проиграл "Лиону" 0:2. За три тура до финиша восьмикратный чемпион Франции занимает десятое место и отстает от зоны еврокубков на 6 очков. После проигрыша "Лиону" Кита сказал, что недоволен игрой команды. Кроме того, президент отметил, что ждал от работы Раньери большего.

Клаудио Раньери отреагировал на критику, заявив о возможной отставке. "Конечно, любой президент будет критиковать, если ты проигрываешь, Если президент недоволен мной, есть только один выход", — приводит слова Раньери "Спорт-Экспресс".