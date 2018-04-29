Дуров предупредил пользователей в Европе о возможных сбоях в работе Telegram

Пользователи мессенджера Telegram в Европе могут столкнуться с проблемами подключения из-за перегрева серверов. Об этом в воскресенье, 29 апреля, написал на своей странице в Twitter основатель Telegram Павел Дуров.

Как отмечается, в течение следующих нескольких часов у европейских пользователей могут возникнуть проблемы с подключением к мессенджеру из-за серьезного перегрева одной из групп серверов Telegram. В настоящее время техническая служба уже работает над данной проблемой, передает ТАСС.

По данным сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов, сейчас уже зафиксирован сбой в работе мессенджера: 78 процентов пользователей испытывают проблемы с подключением, еще 21 процент – с отправкой сообщений.

13 апреля текущего года Таганский суд Москвы удовлетворил требование Роскомнадзора о блокировке доступа к мессенджеру Telegram в России за непредоставление ключей для дешифровки сообщений пользователей ФСБ. 16 апреля операторы связи начали процедуру блокировки.