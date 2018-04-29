В Сан-Франциско скончался основатель фестиваля Burning Man Ларри Харви

Ларри Харви, основатель американского фестиваля музыки и искусства Burning Man, скончался в Сан-Франциско в возрасте 70 лет. Такая информация появилась на сайте фестиваля.

Как рассказал в своем заявлении генеральный директор фестиваля Мэриэн Гуделл, Ларри пережил обширный инсульт утром 4 апреля текущего года. Все надеялись, что он поправится, но "он умер мирно этим утром в Сан-Франциско рядом с членами семьи".

Для всех, кто знал Харви, он был ландшафтным дизайнером, философом, пророком, остроумным человеком, вдохновением, инициатором, ментором, писателем. Гуделл отметил, что Ларри Харви любил создавать сцены, заставляющие людей по-новому смотреть на мир. И в этом он был невероятно успешен.

Фестиваль музыки и искусства Burning Man ежегодно проводится в пустыне Блэк-Рок, напоминает РИА Новости, начинаясь в последний понедельник августа и заканчиваясь в первый понедельник сентября. По традиции мероприятие завершается сожжением огромной статуи человека, напоминает РИА Новости.