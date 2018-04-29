Зидан не хочет, чтобы Бэйл и Бензема уходили из "Реала"

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан заявил, что хотел бы и дальше работать с французским нападающим Каримом Бензема и валлийским полузащитником Гаретом Бэйлом. Зидан выступил категорически против их ухода из клуба.

На протяжении сезона неоднократно появлялась информация о вероятном уходе Бензема и Бэйла. Говорилось об их конфликте с Зиданом, который должен стать причиной расставания с футболистами. На Бэйла претендовали "Челси", "Манчестер Юнайтед" и его бывший клуб "Тоттенхэм". Бензема прочили уход в "Арсенал" или в "Вест Хэм".

Однако сам Зинедин Зидан опроверг слухи о том, что хочет расстаться с двумя футболистами. Более того, главный тренер "Реала" высказался против ухода француза и валлийца. О"ни нам нужны, и я сделаю все от себя зависящее, чтобы они остались в "Реале". Я знаю, что все футболисты всегда хотят играть, но это невозможно. До конца сезона остался месяц, и нам нужно быть единым целом в самых важных матчах", — приводит слова Зидана "Спорт-Экспресс