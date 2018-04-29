В Мексике произошла авария с участием более 50 автомобилей, есть раненые

В субботу, 28 апреля, в штате Нуэво-Леон на северо-востоке Мексики столкнулись не менее 50 легковых и грузовых автомобилей. ДТП произошло на трассе Сальтильо – Монтеррей, сообщили представители Управления гражданской обороны региона.

В результате ДТП по меньшей мере 15 человек получили травмы различной степени тяжести. Пятерых из них госпитализировали, передает ТАСС. Причиной аварии стала плохая видимость на дороге. Помочь пострадавшим оказывали спасатели, врачи Красного Креста и сотрудники Федеральной полиции.

26 апреля в штате Веракрус на юго-востоке страны также произошла крупная авария с участием более 20 легковых машин и грузовиков. К счастью, в результате ДТП никто не пострадал.