Российская "устрашающая" подводная лодка напугала США

Американский научно-популярный журнал Popular Mechanics рассказал об "устрашающей" подводной лодке Б-90 "Саров", являющейся испытательной платформой для новой ядерной торпеды "Статус-6".

Как уточняется, "Статус-6", обходя противоракетную оборону США, может уничтожать целые прибрежные районы, посылая на них цунами и делая их непригодными для жизни из-за радиоактивных осадков.

По данным издания, Россия является "крепким орешком". В ее распоряжении находится 72 подводных лодки, передает Газета.Ru. Среди них – субмарины с крылатыми ракетами и атомные ракетоносцы.

Также у России есть сравнительно многочисленный флот подлодок специального назначения (среди них – две огромные "плавучие базы" на базе корпусов "Дельта").

Ранее средства массовой информации сообщили, что российские субмарины помешали британской подлодке выпустить ракеты по Сирии.