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29 апреля 201806:33

Федор Емельяненко одержал победу над Миром в первом раунде

iz.ru

В Чикаго состоялся в рамках турнира Bellator состоялся бой между российским бойцом Федором Емельяненко и американцем Фрэнком Миром. Емельяненко одержал победу  нокаутом в первом раунде.

Бой начался с атак Мира, которые Емельяненко отразил. Затем Федор сам перешел к активным действиям, и американец оказался на полу. Российский тяжеловес продолжил натиск, и рефери остановил бой. Федор Емельяненко вышел в полуфинал турнира, где встретится с американцем Чейлом Сонненом.

Федор Емельяненко одержал свою 37 победу в карьере. Российский боец смешанного стиля, известный в мире единоборств, как Последний Император вернулся на профессиональный ринг в декабре 2015 года, и с тех пор выиграл все четыре поединка.

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