Кубок Стэнли. "Сан-Хосе" сравнял счет в серии с "Вегасом"

Сыгран второй матч серии 1/4 финала Кубка Стэнли между "Вегас Голден Найтс" и "Сан-Хосе Шаркс". Хоккеисты "Сан-Хосе" победили в дополнительное время с результатом 4:3 и сравняли счет в серии 1:1.

"Вегас", выигравший первую встречу, уверенно начал и второй матч. "Рыцари" выиграли первый период 1:0, а в начале второго 20-минутке они забросили вторую шайбу. Но "акулы" ответили тремя точными попаданиями до второго перерыва.

Хозяева смогли отыграться в третьем периоде. Основное время завершилось вничью 3:3. Первый дополнительный период не принес успеха ни одной сторон. Развзяка наступила на шестой минуте второго овертайма.. Логан Кутюр отправил шайбу в ворота "рыцарей" и принес акулам победу 4:3. Счет в серии стал 1:1. Третий матч пройдет 1 мая в Сан-Хосе.