Бой Федора Емельяненко с Чейлом Сонненом состоится осенью

Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко проведет полуфинальный поединок Bellator против американца Чейла Соннена осенью 2018 года. Сообщается, что бой между соперниками может состояться в сентябре, либо в октябре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Bellator.

Напомним, что Емельяненко-старший ранее одержал победу нокаутом в четвертьфинале соревнования над американским бойцом Фрэнком Миром. Россиянин нокаутировал противника уже на 48 секунде первого раунда поединка. Бой проходил в американском штате Иллинойс.