В Афганистане мать и двое детей погибли от взрыва реактивного снаряда

В Афганистане трое членов одной семьи погибли, еще шесть человек получили ранения в результате взрыва реактивного снаряда. О происшествии сообщили местные СМИ, ссылаясь на власти провинции Нангархар.

Как уточняется, ЧП произошло в воскресенье, 29 апреля, в 8 часов утра по местному времени (6:00 по времени Москвы) на территории уезда Сурх. В результате взрыва реактивного снаряда погибли женщина и ее двое детей, еще шесть детей были ранены, передает агентство "Интерфакс".

Как рассказал пресс-секретарь губернатора провинции Нангархар Атаулла Хукгяни, во второй половине дня накануне в местечке Чимтала произошел бой между боевиками радикального движения "Талибан" (запрещено в России) и правительственными силами. Неподалеку от дома жертв упал неразорвавшийся реактивный снаряд.

Утром в воскресенье дети нашли этот снаряд и принесли в дом, где он взорвался.