Пляжный волейбол. Российские пары вышли в финал этапа Мирового тура

В малазийском Лангкави продолжается очередной этап Мирового тура по пляжному волейболу. Финалы мужских и женских соревнований будут представлены российскими спортсменами.

В женской части соревнований российский тандем Ксения Дабижа и Дарья Мастикова в полуфинале оказались сильнее австралиек Фиби Белл и Джессики Нгауамо со счетом 2:1 (21:12, 19:21, 15:10). В решающем матче россиянки встретятся с победительницами другой полуфинальной пары – Мартина Боннерова/Тереза Плухарова (Чехия) – Катя Стам/Юлия Ваутерс (Нидерланды).

В мужской сетке представители России Петр Бахнарь и Тарас Мыськив добыли путевку в финал после того, как по итогам двух сетов обыграли таиландский дуэт Инкиев Нуттанон/Падсавуд Седтават – 21:17, 21:17. За первое место этапа россияне сразятся с Йоргом Вуцлем и Симоном Фрюбауэром из Австрии.