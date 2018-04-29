Турецкий болельщик арендовал кран ради просмотра футбольного матча

Во втором дивизионе чемпионата Турции по футболу произошел необычный случай. Болельщик команды "Денизлиспор", получивший годичную дисквалификацию на посещение домашнего стадиона клуба, не захотел оставаться без футбола в исполнении своей любимой команды и нашел неординарный выход из сложившейся ситуации.

В матче 33 тура "Денизлиспор" на своем поле принимал "Газиантепспор", а болельщик ради просмотра футбола арендовал кран и поддерживал свой клуб со своего индивидуального места. При этом мужчина таким образом не нарушил запрета на посещение футбольных матчей, потому что фактически не находился на самом стадионе.

Un hincha del Denizlispor 🇹🇷 fue suspendido por 12 meses de ir al estadio, sin embargo encontró una solución y alquiló una grúa para ver todos los partidos. 🤣 pic.twitter.com/0bKpCzXA62 — Guillermo Arango (@guilloarango) 29 апреля 2018 г.

Находчивый фанат наверняка остался доволен – он посмотрел весь матч, а его команда одержала крупную победу над "Газиантепспором" со счетом 5:0. Эта победа позволила "Денизлиспору" покинуть зону вылета чемпионата.