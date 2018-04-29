Перебои в работе Telegram вызвала энергоавария в районе Амстердама

Мессенджер Telegram объяснил проблемы с подключением у пользователей сервиса в Европе перебоями с электричеством в районе Амстердама. Перебои в работе Telegram начались в воскресенье утром, рассказал основатель сервиса Павел Дуров. По его словам, один из кластеров серверов Telegram серьезно перегрелся.

По данным аналитиков, масштабные перебои с подключением к мессенджеру затронули Россию, Украину и Израиль. Пользователи жалуются на плохую работу также из Испании, Италии, Великобритании, Швейцарии, Германии, Нидерландов, Австрии и других стран, пишет РИА Новости.

В России ситуация осложняется блокировкой Telegram Роскомнадзором по решению суда за отказ передать ключи шифрования ФСБ.