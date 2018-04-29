Победа Емельяненко над Миром стала одной из самых быстрых в карьере

Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко в четвертьфинальном поединке турнира Bellator против американца Фрэнка Мира одержал одну из быстрых побед за время спортивной карьеры. Россиянин отправил своего соперника в нокаут уже спустя 48 секунд после начала боя. Его самой быстрой победой считается поединок против японца Хирои Такады, когда россиянин отправил в нокаут соперника через 12 секунд.

Однако если Емельяненко не побил свой рекорд, то поспособствовал новому "достижению" самого Мира – для него это поражение стало самым быстрым в карьере.

На поединке Емельяненко-старшего не смогла присутствовать его команда, включая и тренера Александра Мичкова. Сам наставник признался, что весь персонал надеялся на победу тяжеловеса и молилась за него.

"Если честно, мы просто молились за Федора, – приводит слова Мичкова РИА Новости. Лично я просил у бога, чтобы Федор победил, и самое главное – без травм. В итоге нас Федя конечно порадовал. Я очень счастлив, что он одержал победу".

Кроме того, с завоеванной победой поздравил Федора и его младший брат Александр.

"Поздравляю! Молодец!", — написал он на своей страничке в Instagram.

Публикация от Александр Емельяненко (@alexemelyanenko) 28 Апр 2018 в 8:49 PDT

Напомним, что после одержанной победы над Миром Федор Емельяненко встретится с другим американским бойцом Чейлом Сонненом. Матч пройдет в рамках полуфинала Bellator и предварительно состоится в сентябре или в октябре.