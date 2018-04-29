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29 апреля 201811:50

В Ереване студенты вышли на марш протеста

Артем Геодакян/ТАСС

В Ереване колонна студентов в белых халатах начала марш протеста против Республиканской партии Армении. Колонна движется от станции метро ”Еритасардакан” к госуниверситету, затем медицинскому, аграрному и политехническому университетам, пишет РИА Новости.

В конце акции демонстранты намерены встретиться на площади Франции с лидером оппозиционеров Николом Пашиняном. Завершится протестный марш около 17.00 мск митингом оппозиции на площади Республики.

Акции протеста начались 13 апреля. Оппозиция выступила против избрания экс-президента Сержа Саргсяна премьер-министром. Саргсян под давлением общественности подал в отставку.

В настоящее время делегация российских депутатов проводит встречу с лидерами протестного движения Николом Пашиняном, депутатами Сасуном Микаеляном и Араратом Мирзояном, пишет "Интерфакс".

Возглавляет российскую делегацию председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников.

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