Карло Анчелотти отказался от поста наставника сборной Италии

Итальянский специалист Карло Анчелотти не станет главным тренером сборной Италии по футболу. Известно, что после проведенных переговоров с исполняющим обязанности президента Федерации футбола Италии Роберто Фаббричини он взял время на обдумывание предложения.

Однако, как сообщает ТАСС со ссылкой на Corriere dello Sport, спустя несколько дней после раздумий Анчелотти принял решение не соглашаться на пост наставника национальной сборной Италии.

Напомним, что Анчелотти за свою тренерскую карьеру работал с такими командами, как "Парма", "Милан", "Челси", "ПСЖ", "мадридском "Реале", а также в мюнхенской "Баварии", которая является его последним местом работы. Он покинул пост наставника баварцев осенью 2017 года.

В свою очередь, Федерация футбола Италии намерена найти нового тренера команды до 20 мая. Руководители федерации отправили в отставку Джампьеро Вентуру в ноябре 2017 года после того, как Италия упустила возможность квалифицироваться на чемпионат мира-2018, проиграв в стыковых матчах Швеции.