Регистратор запечатлел момент наезда рейсового автобуса на пешехода в Москве

Инцидент с участием пешехода, произошедший, по утверждению автора ролика, 28 апреля, в Багратионовском проезде на западе столицы, попал на видео.

Мужчина шагнул на дорогу прямо перед автобусом и через несколько секунды был сбит им.

Судя по кадрам, пешеход пересекал проезжую часть вне зоны перехода и даже не посмотрел по сторонам перед тем как сойти с тротуара.

По предварительной информации, нарушитель отделался сильными ушибами.