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29 апреля 201812:59

Первый круизный рейс "Князя Владимира" в 2018 году перенесли на неделю

Первый в 2018 году рейс пассажирского лайнера "Князь Владимир", который курсирует между Сочи и Крымом, перенесен с конца апреля на 6 мая, сообщили в компании "Черноморские круизы".

Система мониторинга и контроля параметров механизмов судна выдала ошибку в ходе швартовных испытаний. Сейчас неисправность устраняется.

Туристам предложили компенсировать затраты или обменять путевки на любой из предстоящих рейсов, передает "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что в период навигации 2018 года — с 29 апреля по 7 октября — лайнер совершит 24 рейса. Судно запустили летом 2017 года по поручению Владимира Путина о восстановлении регулярного круизного сообщения в Черноморском регионе.

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