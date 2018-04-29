Синоптики предупредили москвичей о "желтом" уровне опасности

Гидрометцентр повысил уровень погодной опасности в Москве на 30 апреля до "желтого" уровня. Причина – сильный ветер до 17 метров в секунду.

В столице в понедельник ожидаются переменная облачность, местами гроза и кратковременный дождь. Ночью температура опустится до 8-10 градусов, днем потеплеет до 20-22 градусов, передает "Интерфакс".